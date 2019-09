Der indische Regierungschef Narenda Modi erklärte, er hoffe, dass sich der Kontakt zu "Vikram" wieder herstellen lasse. An die beteiligten Wissenschaftler gerichtet sagte er, das ganze Land sei stolz auf sie. Es gene im Leben Höhen und Tiefen. Zugleich kündigte Modi an, dass Indien seine Weltraum-Reise fortsetzen werde. Modi hatte im Weltraumzentrum in Bangalore den Landeanflug verfolgt.