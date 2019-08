Indonesiens Regierung hat entschieden, die Landeshauptstadt Jakarta auf die Insel Borneo zu verlegen. Wie Präsident Joko Widodo in einer Fernsehansprache mitteilte, wird die Stadt damit ins Zentrum des Inselstaats umziehen. Die Verlegung wird notwendig, weil die Hauptstadt nicht nur unter Verkehr und Smog leidet, sondern auch droht im Meer zu versinken und von regelmäßigen Überschwemmungen heimgesucht wird.

Indonesien Präsident Joko Widodo. Bildrechte: dpa

Offiziell leben in Jakarta auf der Insel Java um die 10 Millionen Menschen. Im Einzugsbereich gehen Fachleute von etwa drei Mal so vielen Menschen aus. Trotz des starken Wachstums der vergangenen Jahrzehnte, wurde die Infrastruktur der Stadt niemals den Menschenmassen angepasst. Etwa 40 Prozent der Haushalte sind nicht an das Leitungswassernetz angeschlossen. dementsprechend holen sich viele Meschen ihr Wasser aus illegal gebohrten Brunnen.