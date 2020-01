Ludwig Koehne, hat einen Coup gelandet: Der Inhaber der Leipziger Kirow-Werke erregt mit seinem Café-Restaurant, das gerade an den historischen Klinkerbau angebaut wird, überregional für Aufsehen. Der Entwurf für die weiße Betonkugel, die halb in der Luft zu schweben scheint, stammt vom – inzwischen verstorbenen – Stararchitekten Oscar Niemeyer persönlich.

Es gibt andere Beispiele für solche Prestige-Bauten wie das preisgekrönte BMW-Werk in Leipzig oder die Gläserne Manufaktur in Dresden. Doch der Alltag in anonymen Gewerbegebieten mit gesichtslosen Produktionshallen sieht anders aus. Ein Grund sei, dass Firmen nicht unbedingt Geld für technische Anlagen ausgeben, die nicht für die Ewigkeit bestimmt seien, erklärt der Leipziger Architekturkenner und Autor Bernd Sikora, der sich schon viele Jahre mit Industriearchitektur beschäftigt.

Ganz anders sieht es mit alten Industriebauten aus, die heute neu genutzt werden, wie die Baumwollspinnerei in Leipzig oder die Zigarettenfabrik Yenidze in Dresden. Vor allem in Städten sei die anspruchsvolle Architektursprache für Investoren interessant, beobachtet der Chef des Zentrums für Baukultur in Dresden, Till Schuster: