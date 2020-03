Der Infektiologe Prof. Dr. Christoph Lübbert vom Universitätsklinikum Leipzig kritisiert vor dem Hintergrund des Coronavirus den jahrelangen Spardruck im Gesundheitssystem. "Ich gebe zu bedenken, dass wir in den vergangenen zehn bis 15 Jahren eigentlich alle Reserven, die unser Gesundheitssystem hatte, um eine Pandemie abzufangen, kaputtgespart haben", so der Klinische Leiter der Infektiologie im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund".

Er fordert, dass sich daran etwas ändern müsse und macht auf Bestrebungen aufmerksam, wieder mehr Menschen in den Beruf der Krankenschwester oder des Pflegers zu bringen. Solche Maßnahmen könnten auch in Bezug auf den Umgang mit Pandemien vorbeugend wirken, so Lübbert.

"Da brauchen sie Übung und Erfahrung. Das wird leicht vergessen. Das können sie sich nicht in fünf Minuten antrainieren. Angefangen vom spezialisierten Pflegepersonal bis hin zu infektionsmedizinisch wirklich erfahrenen Leuten. Das müssten eigentlich Fachärzte für Infektiologie sein und diese Berufskategorie haben wir in Deutschland bislang immer noch nicht – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Von diesen Leuten haben wir leider nicht unendlich viele", beklagt der Klinikleiter. "Wir gehen hier alle auf dem Zahnfleisch und haben eigentlich keine Reserven mehr", so Lübbert weiter. Dabei gehe es um das Personal – auch in anderen Bereichen. Nach Einschätzung von Lübbert spürt jeder Bürger die personelle Anspannung, wenn er in einem Krankenhaus ist.