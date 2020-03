Eine Kassiererin in einem halleschen Supermarkt zieht einen Artikel nach dem anderen über das Band, dabei trägt sie Latexhandschuhe, neben ihr steht ein Infektionsspray. Die Menschen in der Schlange halten zwar mehr Abstand als sonst, die vorgeschriebenen zwei Meter sind es aber nicht. Und dann ist da ja noch das Bargeld – Infektionsherde gibt es für die Kassiererinnen und Kassierer also genug.