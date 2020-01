Influenza in Mitteldeutschland Mehr Grippe-Fälle als im Vorjahr

In diesem Winter sind bislang fast doppelt so viele Menschen in Mitteldeutschland an der Virus-Grippe Influenza erkrankt als zum Vorjahreszeitpunkt. Das zeigen die Zahlen der zuständigen Landesämter, die "Hauptsache Gesund" ausgewertet hat. Demnach sind in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis zum 19.01.2020 insgesamt 2.166 Influenza-Fälle nachgewiesen worden. Im gleichen Zeitraum 2019 gab es 1.136 Nachweise. Besonders viele Grippe-Fälle kamen in diesem Jahr in der 3. Kalenderwoche dazu. Fast die Hälfte aller nachgewiesenen Infektionen, 967, wurde in dieser Woche gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt Sachsen geht in seinem Wochenbericht deshalb davon aus, dass damit die diesjährige Grippewelle beginnt.