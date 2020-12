Im Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) heißt es: "Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist."



Der Grad der Behinderung (GdB) richtet sich nach dem Schweregrad, der zwischen 20 und 100 Prozent in Zehnerschritten festgelegt werden kann. Bei über 50 Prozent ist von einer Schwerbehinderung die Rede. Ab diesem Schweregrad kann ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden.