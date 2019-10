"Synchrone Mobilität" nennt die Fachwelt den Wunsch nach intelligenteren Verkehrsanlagen. Auf einer Konferenz am Dresdner Flughafen wurde vergangene Woche gezeigt, was in Zukunft möglich sein soll. Zumindest in Simulationen vernetzen sich hier und heute Autos schon problemlos mit Ampelanlagen, regeln Festplatten und Computerprogramme in Echtzeit den Verkehr.