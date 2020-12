Insgesamt 30 Covid-19-Patienten aus Sachsen und Thüringen sollen kommende Woche nach Sachsen-Anhalt verlegt werden. Das erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Magdeburg. Derzeit seien um die 140 reguläre Intensivbetten in Sachsen-Anhalt frei. Wie viele davon aber tatsächlich durch Patientinnen und Patienten anderer Länder belegt werden könnten, würde im Einzelfall entschieden.

Bereits jetzt findet die Verlegung von Covid-19-Patienten in andere Länder vereinzelt statt. So erklärte Halles Oberbürgermeister, Bernd Wiegand, städtische Kliniken hätten 15 Patientinnen und Patienten aus Sachsen aufgenommen, die an Covid-19 erkrankt seien.

Neben Sachsen fürchtet auch Brandenburg in den kommenden Wochen an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Dann soll auch dort der "Kleeblatt-Fall" ausgerufen werden. Der "Kleeblatt-Fall" beruht auf einer Verabredung der Bundesländer. Mit dieser haben sich die Länder gegenseitige Unterstützung zugesagt, sollten Krankenhäuser bei der Versorgung von Covid-19-Patienten an ihre Kapazitäten stoßen. Dafür wurde Deutschland in fünf Unterstützungsregionen eingeteilt – sogenannte Kleeblätter. Im Osten bilden Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg eine Unterstützungsregion.