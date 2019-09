Sie sind dickwandig, oft voller technischer und baulicher Besonderheiten, nicht selten unter der Erde und in ganz Deutschland verteilt: Bunker. Einige dieser gepanzerten Bauwerke stammen noch aus der Kaiserzeit, andere wurden im Dritten Reich oder in der Zeit des Kalten Krieges bis hinein in die 1980er-Jahre gebaut. Manchmal wechselten mit dem Wechsel der Zeiten auch die Nutzer dieser Schutzbauten, die vor allem im Kriegsfall einen ausgewählten Personenkreis am Leben halten, die Kommunikation absichern und Reserven bewahren sollten. Heute sind die Bunker meist selbst Geschichte und erinnern an vergangene Zeiten.