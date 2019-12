Strenge Regeln für Internetnutzung in Mitteldeutschland

Netz hinter Gittern – bislang ist das für Häftlinge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch fast völlig tabu. In Sachsen-Anhalt darf nach Auskunft des Justizministeriums derzeit kein einziger Gefangener online gehen. Thüringen und Sachsen haben in insgesamt acht JVAs einige wenige Seiten freigeschaltet.

Surfen können die Häftlinge dort aber auch nur einige Stunden pro Woche in speziellen Räumen und auch nur unter Beobachtung, erklärt Marco Bras dos Santos von der Gefangenengewerkschaft GG/BO: "Telefone sind verboten, also auch Smartphones. Und ansonsten gibt es auch keine Möglichkeit, einen Rechner zu nutzen."

Soziale Kontakte leichter pflegen

Etwas lockerere Regeln gelten lediglich für Freigänger im offenen Vollzug. Das neue Projekt "Resozialisierung durch Digitalisierung" soll das ändern. Helfen soll es vor allem Gefangenen, die kurz vor der Entlassung stehen, die sich also einen Job oder eine Wohnung suchen müssen.

Grünen-Landtagsabgeordnete Lucie Hammecke erklärt: "Es ist ganz wichtig für Gefangene, sich weiterzubilden, fortzubilden. Aber ein ganz anderer wesentlicher Faktor ist, Kontakt zu halten mit anderen Menschen." Dank Internet könnten Gefangene soziale Bindungen erhalten und das sei förderlich für die Resozialisierung. "Gerade bei Langzeitgefangenen ist es so, dass nach sieben Jahren die sozialen Kontakte völlig wegbrechen." Dem könnte entgegengewirkt werden, erläutert Hammecke.

Präzedenzfall vorhanden

Das sah übrigens im Juni auch der sächsische Verfassungsgerichtshof so. Er hatte einem Sicherungsverwahrten aus der JVA Bautzen recht gegeben. Der hatte geklagt, weil all seine Anträge, das Internet für eine Weiterbildung nutzen zu dürfen, pauschal abgelehnt wurden. Solch eine pauschale Ablehnung sei nicht rechtens, urteilten die Richter – und widersprachen damit dem Grundsatz, der bis heute in den meisten Justizvollzugsanstalten gilt.