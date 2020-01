Nein, das wäre auch eine falsche Herangehensweise. Denn wir reden ja nicht über ein Phänomen, was lange lange her ist. Tagtäglich erleben wir in der Berichterstattung, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Alltag in Deutschland ist. So gruselig, wie sich das anhört, das ist normal. Normalität im schlimmsten Sinne. Es ist ein Phänomen, das wir gerade enttabuisiert haben.



Aber wir haben noch nicht mal angefangen, richtig als Gesellschaft dagegen zu kämpfen. Und auch die katholische Kirche ist noch mittendrin in dem Prozess des Wandels. Also für Zufriedenheit wäre es viel zu früh. Aber ich bin glücklich, wenn ich mit anderen Betroffenen zusammenarbeiten kann und merke, wie gut es vielen Menschen tut, eben nicht mit ihrer Geschichte alleine zu bleiben.