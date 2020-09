Klaus Rabe: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es für verschiedene Bevölkerungsgruppen tatsächlich unterschiedliche Annahmen und unterschiedliche Zahlen gibt. Wir gehen davon aus, dass die Kinder, auch wenn sie infiziert sind, deutlich weniger Symptome haben als zum Beispiel ein Erwachsener, der auch Begleiterkrankungen hat. Von daher muss man vorsichtig sein. Wir gehen aber davon aus, dass im Großen und Ganzen ungefähr 80 Prozent der Patienten wenige Symptome haben, beziehungsweise Symptome haben, die sie gar nicht unbedingt mit einer Infektion in Verbindung bringen würden.

Es gibt noch nicht gut belastbare Zahlen, das muss man ehrlich sagen. Es gibt mehrere Initiativen, die dem begegnen. In Schleswig-Holstein fragen wir in einer Studie systematisch, ob tatsächlich jemand Symptome gehabt hat, in welcher Form sie aufgetreten sind und wie lang anhaltend diese waren. Sie müssen sich das so vorstellen: Jemand, der schwer erkrankt war, der hat natürlich nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation und einer Beatmung noch sehr lange Symptome. Aber eine ganze Menge Leute, die kommen erst auf den Gedanken, dass sie Covid-19 hatten, wenn man sie gezielt fragt, wie das denn eigentlich mit dieser Infektion oder jener Erkältung gewesen war. Das ist natürlich auch etwas Subjektives, das da mit reinspielt.