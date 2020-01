Das SARS-Virus ist 2002 zunächst in China aufgetreten und ab Anfang 2003 in andere Länder übergetreten, zunächst Hongkong, Vietnam, Singapur, dann gab es Weiterverschleppungen, etwa nach Australien. Wir hatten auch einen Fall in Deutschland. Das Virus grassierte bis etwa Sommer 2003. Es war also etwa ein Jahr in der menschlichen Bevölkerung aktiv.



In der Literatur gibt es Hinweise, dass es nach der Pandemie noch zu Übertragungen gekommen ist. In Untersuchungen aus dem Jahr 2018 wurden Landbewohner in China untersucht, die in der Nähe einer Fledermaushöhle wohnen, wo SARS-Vorläuferviren untersucht wurden. Diese Personen hatten Antikörper gegen diese SARS-ähnlichen Viren. Das sind klare Beweise, aus denen man herleiten kann, dass das SARS-Virus nicht nur einmal auf den Menschen übergesprungen ist. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder übergesprungen. Wie oft das in Wirklichkeit passiert ist, weiß man aber nicht sicher.