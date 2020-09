Interview "Beim Essen gibt es auf jeden Fall eine Ostalgie"

Die DDR galt in vielen Bereichen als Mangelwirtschaft, wie war es beim Essen?

In dem Bereich war es überhaupt nicht so. Eine gute Ernährung war immer ausreichend gesichert – allerdings gab es nicht so eine Vielfalt und Variabilität wie im Westen. Man konnte nicht so viel aussuchen, es gab beispielsweise wenig Brokkoli oder Vollkornprodukte, aber einen Mangel bei der Ernährung gab es nicht.

Welche Unterschiede gab es zwischen DDR und BRD bei der Ernährung?

Die klassische Ernährung in der DDR war vergleichbar mit der Ernährung der 50er-Jahre in der BRD sowie dort auf dem Land. Das Standardessen bestand aus Schweine- oder Rindfleisch mit Kartoffeln und Gemüse.



Außerdem gab es in der DDR bereits eine starke zentrale Versorgung über Kantinen und Kitas. Das ist eine Tendenz, die derzeit auch in Gesamtdeutschland zunimmt, etwa durch den Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen. Insgesamt war der Unterschied bei der Ernährung aber gar nicht so groß.



Wie gesagt, in der DDR war es etwa schwieriger, besondere Gemüse- und Brotsorten, besondere Gewürze, zu bekommen.

Und heute, gibt es noch eine Osternährung?