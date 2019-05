Die Iren haben bei einem Referendum für eine Lockerung des Scheidungsrechts gestimmt. Wie die Behörden in Dublin mitteilten, stimmten 82 Prozent dafür, dass die Verfassung geändert wird. Die irische Regierung will nun ein Gesetz auf den Weg bringen, das eine Scheidung schon nach zwei Trennungsjahren ermöglichen soll.

Scheidungen in dem stark katholisch geprägten Land sind überhaupt erst seit 1995 möglich. Bis dahin waren sie gänzlich verboten. Nur eine hauchdünne Mehrheit stimmte damals für die Einführung des Scheidungsrechts. Die Hürden blieben aber bis heute hoch: Ein Paar in Irland wird heute erst nach vier Trennungsjahren geschieden.



In Deutschland können Ehen in der Regel nach einem Trennungsjahr geschieden werden. Möglich sind auch sogenannte Blitzscheidungen, wenn die Fortsetzung der Ehe eine "unzumutbare Härte" für einen der Ehepartner bedeuten würde und die Gründe dafür beim anderen Partner liegen.