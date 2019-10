Anne Haug triumphiert nach ihrem Sieg beim Ironman auf Hawaii. Bildrechte: picture alliance/Marco Garcia/AP/dpa

"Das ist fantastisch, ich kann es selbst kaum glauben", sagte Haug. Die 36-Jährige Bayreutherin hatte die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 8:40:10 Stunden bewältigt – dabei war es ihr gelungen, beim Marathon 8:01 Minuten Rückstand herauszulaufen. Silber ging an die Britin Lucy Charles , Bronze an Sarah Crowley aus Australien.