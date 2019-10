Stattdessen bringen niederländische Medien Hinweise auf die Zugehörigkeit zu einer Sekte ins Spiel. Demnach könnte die Familie Mitglied der "Vereinigungskirche" des Koreaners Moon sein. Auch der Österreicher soll dort Mitglied sein, auch wenn die Sekte dem in Österreich widersprochen habe. Bestätigt werden die Hinweise allerdings durch den Bruder von Josef B. Er sagte der "Kronen Zeitung": "Er war bei einer Sekte, ist sich selber besser vorgekommen als der Jesus." Nach Angaben einer Nachbarin sollen der Josef B. und der Vater der Familie bereits seit gut 15 Jahren befreundet gewesen sein. Sie waren nach ihrer Aussage auch gemeinsame Inhaber eines Spielzeugladens im nahe gelegenen Zwartsluis.

Weitere Hinweise zur Familie kommen auch von den Einträgen eines Sohnes auf den sozialen Medien. Der 25-Jährige hatte am Montag (14.10.) in der Dorfkneipe um Hilfe gebeten und so den Stein ins Rollen gebracht. Er war nach einer Pause von mehr als neun Jahren plötzlich wieder aktiv im Internet. Seinen Einträgen nach zu urteilen hatte er den Auszug aus dem Hof lange geplant. Die Mutter der Familie soll nach seinen Angaben bereits 2004 gestorben ein.