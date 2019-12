Neues Jahr: Das erwartet uns 2020

1. Januar: Kassenbon-Pflicht tritt in Kraft Ab Jahresbeginn gilt in Deutschland eine "Belegausgabepflicht". Jeder Unternehmer mit einem elektronischen Kassensystem ist dann grundsätzlich dazu verpflichtet, jedem einzelnen Kunden einen Kassenbon auszuhändigen. Die neue Regelung stößt auf heftige Kritik. Vor allem, weil Unmengen der Kassenbons auf Thermopapier von den Kunden abgelehnt werden und damit einen Müllberg verursachen - wie in der Bäckerei auf dem Bild, vor deren Tresen die gesammelten Kassenzettel von zwei Tagen liegen. Bildrechte: dpa