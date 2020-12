Einen Quadratmeter pro Person: So wenig Platz gab es zeitweise im März für die Flüchtlinge in Moria. Damals lebten in Europas größtem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos rund 20.000 Menschen. Im September brannte das Lager ab. Die Bundesregierung erklärte daraufhin, 150 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Die ersten 51 kamen Ende September in Deutschland an. Im kommenden Jahr soll das Lager wieder aufgebaut werden. Im momentanen Übergangslager beklagen Hilfsorganisationen menschenunwürdige Zustände.