Der 11. September 2001 war ein Dienstag, der die Welt veränderte. 19 Terroristen entführten insgesamt vier Flugzeuge. Zwei von ihnen wurden in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York gesteuert. Ein weiteres Flugzeuge krachte ins Pentagon. Das vierte Flugzeug stürzte bei Shanksville in Pennsylvania ab. Vorausgegangen war eine Revolte der Passagiere.

Am 18. Jahrestag der Anschläge finden in den USA zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt, die größten an den Anschlagsorten New York und Washington. US-Präsident Donald Trump wird beim Gedenken im Pentagon in Arlington teilnehmen. Am 9/11-Denkmal in New York findet die zentrale Gedenkfeier statt.

Gesetze und Kontrollen verschärft

Nachdem zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers gerast waren, stand das Gebäude in Flammen. Bildrechte: dpa Seit den Anschlägen von 9/11 sind die USA in einem "War on Terror". Der heute wieder breit diskutierte Einsatz der US-Streitkräfte in Afghanistan nahm damals seinen Anfang. Gesetze und Kontrollen wurden verschärft. Der US-Marinestützpunkt Guantánamo auf Kuba wurde 2002 in ein Internierungslager für Gefangene erweitert.



Dort sitzt auch Chalid Scheich Mohammed ein. Er gilt als Mastermind der Anschläge und musste nun auf dem langwierigen Weg zu einem Prozess gemeinsam mit anderen Drahtziehern der Terrorattacken von New York und Washington wieder vor Gericht erscheinen.

Komplizierte Verfahrensfragen

Alle fünf Angeklagten waren zu Beginn der Anhörung vor einem Sondertribunal im US-Gefangenenlager Gunantánamo anwesend.

Was vor 18 Jahren passierte, kam in der Anhörung in Guantánamo am Montag zunächst nicht zur Sprache. Stattdessen ging es um komplizierte Verfahrensfragen. Wie soll mit geheimen Informationen umgegangen werden? Warum werden immer wieder die Verfahrensregeln geändert?

Seit 2003 in US-amerikanischer Gefangenschaft

Über allem stehe die Tatsache, dass die Angeklagten gefoltert worden seien, um Geständnisse zu erhalten und Beweise zu sammeln, machte der Verteidiger von Scheich Mohammed, Gary Sowards, klar. Der Angeklagte selbst soll einst die "Nummer drei" der Terrororganisation Al-Kaida gewesen sein.

Das Gefangenenlager von Guantánamo, hier der Eingang zum Camp Delta. Bildrechte: imago/UPI Photo Scheich Mohammed ist seit 2003 in US-amerikanischer Gefangenschaft, 2006 kam er in das umstrittene Gefangenenlager Guantánamo Bay. Mindestens 183 Mal wurde er dem sogenannten Waterboarding ausgesetzt, wie aus einem 2014 veröffentlichten Bericht des US-Senats hervorgeht. Dabei wird Ertränken simuliert. Die so erzwungenen Aussagen können bei einem Verfahren vor Gericht nicht verwendet werden.

Neue Verfügung von US-Präsident unterzeichnet

In die Nähe des Gedenkens an die Anschläge von 9/11 rückte US-Präsident Donald Trump auch eine neue Verfügung, die er am Dienstag unterzeichnete. Sie erlaubt es der US-Regierung, leichter Sanktionen gegen Anführer von Terrorgruppen zu verhängen. Damit soll es dem Finanz- und Außenministerium zudem einfacher gemacht werden, gegen Banken vorzugehen, die wissentlich Geschäfte mit Terroristen betreiben.