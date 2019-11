US-Filmstar Jane Fonda muss wegen einer erneuten Protestaktion für mehr Klimaschutz ins Gefängnis. Fonda demonstrierte am Freitag in Washington zusammen mit anderen Umweltschützern, darunter die Schauspielerinnen Rosanna Arquette und Catherine Keener vor dem Senatsgebäude. Da dort Proteste verboten sind, wurde die 81-Jährige von Polizisten abgeführt.

Nach einem Bericht des "Hollywood Reporter" sollte Fonda für eine Nacht im Gefängnis bleiben. Am Samstag sollte sie dann einem Gericht in Washington vorgeführt werden.

Jane Fonda war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach bei Klimaschutz-Protesten in Washington kurzzeitig festgenommen worden.

Die Hollywood-Schauspieler Jane Fonda und Ted Danson bei einer Klimaschutz-Demo vor dem Capitol. Bildrechte: dpa

Sie demonstrierte immer freitags mit einer Gruppe von Klimaschutz-Aktivisten unter dem Motto "Fire Drill Fridays" (Freitags-Brandschutzübung).



In den sozialen Medien rief sie dazu auf, sich an der Protestbewegung der Klima-Aktivistin Greta Thunberg zu beteiligen. Fonda kündigte an, bereits am kommenden Freitag ihren Protest fortzusetzen.