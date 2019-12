Die Schießerei in Jersey City zog sich über mehrere Stunden hin.

Bei Polizeiermittlungen USA: Sechs Tote nach Schießerei in New Jersey

In Jersey City nahe der US-Metropole New York haben sich zwei Verdächtige mehrere Stunden lang eine Schießerei mit der Polizei geliefert. Am Ende waren die zwei Männer, ein Polizist und drei Zivilisten tot.