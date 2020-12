"Jerusalema-Challenge" Klinikpersonal tanzt gegen Corona-Stress

Und die scheint sich tatsächlich auf die Menschen zu übertragen. Mehrere tausend bis zehntausend Klicks bekommen die "Jerusalema"-Tanzvideos. Und auch der Arbeitspsychologe Thomas Rigotti an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz muss zugeben: "Also ich hab mir in der Vorbereitung ein, zwei Videos angesehen und muss sagen, die haben tatsächlich ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert."