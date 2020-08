Der unter Korruptionsverdacht stehende spanische Ex-König Juan Carlos verlässt sein Heimatland. Das spanische Königshaus teilte am Montagabend mit, der Ex-König habe seinem Sohn, dem jetzigen König Felipe VI., den Entschluss in einem Brief mitgeteilt.

In der Erklärung heißt es vom Ex-König, er wolle auf diese Weise die Ausübung der Arbeit seines Sohnes als Staatschef erleichtern, "angesichts der öffentlichen Auswirkungen, die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen". Er werde ins Exil gehen. Der Königspalast ließ mitteilten, Felipe VI. nehme die Entscheidung an.



Im Juni hatte der Oberste Gerichtshof in Madrid ein Ermittlungsverfahren gegen den 82-jährigen Ex-Monarchen eingeleitet. Konkret geht es um den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium. Juan Carlos wird verdächtigt, für die Vermittlung des Geschäfts vor Jahren eine "Prämie" von bis zu 100 Millionen Dollar erhalten zu haben.