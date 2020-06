Joseph Hannesschläger: 2. Juni 1962 - 20. Januar 2020 Der Schauspieler Joseph Hannesschläger wurde in seiner Rolle als Kommissar Korbinian Hofer in "Die Rosenheim-Cops" bekannt. Zudem spielte er in Theaterstücken, trat als Kabarettist auf und hatte mit "Discotrain" seine eigene Band. Bildrechte: imago images/Sven Simon