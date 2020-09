Corona-Krise Kinder- und Jugendarbeit drohen massive Kürzungen

Auch in Dresden drohen der Jugendarbeit massive Einschnitte. Für den kommenden Doppelhaushalt sind Kürzungen von mehr als fünf Millionen Euro im Gespräch. Der Linken-Politiker Tilo Kießling ist Mitglied im Jugendhilfeausschuss und erklärt, was das bedeuten würde: "Wenn das eintrifft, wären über 40 Stellen in der Kinder- und Jugendhilfe gefährdet. Wir müssten also 20 Jugendhäuser schließen. Bei uns ist eine Einrichtung mit zwei Stellen besetzt und das wäre ein erheblicher Einschnitt, der kaum zu verkraften ist."