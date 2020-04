Nino ist 16, ein schlaksiger Junge. Er sitzt zusammengesunken auf einem Sofa und tippt auf seinem Smartphone ein Instagram-Video an: Teenager, die Saltos machen. "Unser Ziel ist es, Sport, Parcours, also Freerunning bisschen in die ländlichen Regionen zu bekommen."

Und zwar nach Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen. Ein Kumpel habe ihn vor vier Jahren mit zu einer Demokratie- und Beteiligungswerkstatt geschleppt, erzählt Nino. Dort sollten die Jugendlichen Ideen für ihren Ort entwickeln. So entstand das Parkour-Projekt "Project P": "Einen Jugendclub haben wir nicht und viele Clubs sind auch durchtränkt von Alkohol und anderen Sachen. Und man hat keinen kostenlosen Sportverein, viele hängen an der Bushaltestelle rum oder am Netto. Und das wollten wir ändern."

Weiße Flecken auf der Karte

Das, was Nino schildert, ist in vielen ländlichen Gebieten Sachsens ein Problem. Jugendarbeiter sprechen gern von den weißen Flecken auf der Karte. Kai Dietrich, Bildungsreferent bei der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF), beschreibt, was damit gemeint ist: "Die offene Kinder- und Jugendarbeit, die könnte durchaus besser ausgestattet sein. Das ist in den kreisfreien Städten noch anders. Da gibt es eine Vielzahl an Trägern, eine Vielzahl an Einrichtungen."

Vor allem im ländlichen Raum fehlen Freizeitangebote für Jugendliche. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Dietrichs Diagnose lässt sich auch an Zahlen festmachen: Gab es 2002 noch mehr als 2.100 Mitarbeiter in Jugendhäusern und mobilen Angeboten, waren es 2016 nur noch knapp 1.200. So steht es in einer Bestandsaufnahme des Jugendhilfeausschusses von 2018. Dazu kommen die politischen Angriffe – vermehrt aus der Ecke der AfD und ihrer Anhänger.

Druck nimmt zu

Dietrich zufolge, stehen die Fachkräfte unter Druck. Das sei aber auch keine neue Situation: "Das war immer schon Thema, gerade von Trägern, die sich klar positioniert haben. Der Druck, der zunimmt, ist glaub ich der – das berichten zumindest Fachkräfte in verschiedenen Regionen – dass Eltern deutlich mehr intervenieren und sagen: 'Das ist hier keine offene Jugendarbeit mehr für Deutsche' oder 'hier sind ja nur noch Geflüchtete da.'"

Dabei sind Jugendhäuser einen wichtiger Baustein für die demokratische Bildung. Das stellt unter anderem das Deutsche Jugendinstitut fest. Die Forscher konstatieren wachsende politische Gräben in der jungen Generation, dazu häufig eine kompromisslose Haltung.

Selbstverwaltung als großes Potenzial

Liegt die Zukunft der Jugendarbeit in selbstverwalteten Jugendräumen? Bildrechte: Kai Grebasch Björn Milbradt, Leiter der Fachgruppe "Politische Sozialisation und Demokratieförderung" sagt: "Das wäre auch ein großes Desiderat politischer Bildung, das Verständnis dafür zu stärken, dass wir Erfordernisse der Konfliktbearbeitung, der Konsensfindung verfolgen müssen, wenn sich diese gesellschaftlichen Gräben nicht weiter vertiefen sollen."

Das Kulturbüro Sachsen setzt dafür auf selbstverwaltete Jugendräume. Daniel Krellmann und seine Kollegen unterstützen junge Menschen auf dem Land, die abseits von Schule und Kinderzimmer einen Platz für sich suchen. 10 bis 15 Anfragen bekommen sie pro Jahr.