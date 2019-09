Wenn Bäume in einer Baumschule für eine Pflanzung vorbereitet werden, würden sie meist in einem Kühlhaus zwischengelagert und dann ausgeliefert, erklärt Urmersbach. Die Baumschule sei zu dem Schluss gekommen, dass die Bäume zu lange im Kühlhaus gelegen haben und im Kühlhaus erfroren sind.

Wir müssen jetzt extrem viel gießen, fangen schon im März an und gießen bis in den Oktober, um den Jungbäumen den Anwuchs zu gewährleisten.

Gesellschaftlich gebe es die Annahme, dass sich die Klimazonen "einfach verschieben" und "wir die Palmen, Steineichen und Ölbäume aus dem Mittelmeerraum bekommen", sagt Bruehlheide. Das sei aber mitnichten so einfach. Denn all diese Bäume seien nicht frost-resistent. So lange es also in Deutschland noch richtig kalte Winter gebe, könne man diese Bäume gar nicht anpflanzen, erklärt Bruehlheide.