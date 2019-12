Auf der Suche nach Aufklärung Der Juwelen-Coup - Einbruch in die Dresdner Schatzkammer

Hauptinhalt

Ein Film von Adina Rieckmann, Heike Römer-Menschel, Ina Klempnow

Wie konnte es passieren, dass kostbare Juwelen aus dem gesicherten Grünen Gewölbe gestohlen wurden? Was passiert nun mit diesen Stücken? Wird man sie je wieder sehen? Welche Sicherheitslücken gab es womöglich? Was muss sich in Museen ändern, damit so etwas nicht mehr passieren kann? "Exakt - Die Story" fragt nach.