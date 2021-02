In den kommenden Tagen zieht von Westen her Regen über Deutschland, der im Osten in Schnee übergehen kann. Wegen der vielerorts noch gefrorenen Böden gefährdet Blitzeis den Verkehr. Deshalb warnte der Deutsche Wetterdienst schon am Montagnachmittag angesichts des einsetzenden Tauwetters vor Glätte und Blitzeis auf den Straßen.