In Thüringen hat eine Kaltfront am Samstag für Schneefälle gesorgt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Hermsdorf sagte am Samstagmorgen, vielerorts schneie es heftig. Der Winterdienst sei auch im Flachland unterwegs. Auf den Autobahnen 4, 9, 71 und 73 seien Streufahrzeuge im Einsatz, um die Gefahr von Glätte möglichst zu verhindern. Größere Unfälle aufgrund des Schneefalls habe es zunächst nicht gegeben.

In Schmücke am Rennsteig lagen am Morgen sechs Zentimeter Neuschnee. In Oberhof sollen es am Mittag etwa 20 Zentimeter Schnee gewesen sein. Das teilten die Organisatoren einer rund 170 Kilometer langen Wanderung auf dem Rennsteig-Höhenweg mit. Zwischen Oberhof und Schmiedefeld fuhr nach Informationen des MDR ein Auto mit niederländischem Kennzeichen in einen Graben. Die vier Insassen wurden demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch in Erfurt hat es geschneit.