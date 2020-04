In Kanada hat ein Mann bei einem mutmaßlichen Amoklauf mehrere Menschen erschossen. Laut Polizei hat der Täter, ein 51-jähriger Mann, aus einem als Polizeiwagen getarnten Auto mindestens 16 Personen erschossen, darunter eine Polizistin. Die genaue Zahl der Opfer sei aber noch unklar. Die Tat, die insgesamt zwölf Stunden angedauert haben muss, ereignete sich an mehreren Orten in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia.

Motiv unklar

"Heute ist ein verheerender Tag für Nova Scotia, und er wird noch viele Jahre in den Köpfen bleiben", sagte Lee Bergerman, Chef der örtlichen Polizei. Es gebe keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Täter und zumindest einigen seiner Opfer, das Motiv sei unklar. Bildrechte: MDR/OpenStreetMap contributors

Die Polizei wurde wegen Schüssen zunächst zu einem Haus in Portapique, einer kleinen Hafenstadt, gerufen. In dem Haus und auf dem umliegenden Grundstück hätten sie mehrere Leichen vorgefunden, erklärte ein Ermittler. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Es folgte eine zwölfstündige Verbrecherjagd quer durch Nova Scotia. Opfer seien an mehreren Tatorten in der Provinz am Atlantik gefunden worden. An einigen Stellen seien Feuer auf Grundstücken gelegt worden.

Letzter Amoklauf in Kanada vor 30 Jahren

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, der von Beruf offenbar Zahntechniker war, an einer Tankstelle stellen. Bei dem Einsatz dort starb der Mann. Damit belaufe sich die Zahl der Toten infolge der Tat auf 17, erklärte die Chefin der Royal Canadian Mounted Police, Brenda Lucki.