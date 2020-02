Das öffentliche Leben auf den Kanarischen Inseln wird auch zu Wochenbeginn noch von einem Sahara-Sandsturm beeinträchtigt . Nachdem am Wochenende vorübergehend alle Flughäfen der zu Spanien gehörenden Inselgruppe geschlossen wurden, fiel am Montag für alle Schüler der Unterricht aus. Auf Gran Canaria wurden die geplanten Karnevalsfeiern abgesagt.

Die offiziellen Karnevalsfeiern wurden abgesagt. Die Menschen verkleiden sich aber trotzdem. Bildrechte: dpa

Die acht Flughäfen der Inseln konnten den Betrieb aber zumindest wieder aufnehmen. Die Wetterbedingungen hätten sich in der Nacht zumindest verbessert, teilte das spanische Verkehrsministerium auf Twitter mit. Passagiere wurden gebeten, sich an ihre Fluglinien zu wenden, um nähere Informationen zu möglichen weiteren Beeinträchtigungen zu erhalten.



Am Sonntag musste etwa ein Flugzeug aus Leipzig in Richtung Kanaren über Frankreich umkehren, ein weiteres aus Dresden konnte gar nicht erst abheben.