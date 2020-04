Missbrauchsvorwurf Kardinal Pell von Vorwürfen freigesprochen

In Australien ist der frühere Vatikan-Finanzchef Pell von den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs freigesprochen worden. In einem Berufungsprozess hob das Oberste Gericht Australiens die Verurteilung des 78-Jährigen in allen Punkten auf. Die Richter gelangten zu dem Schluss, dass es keine hinreichenden Belege für die Anschuldigungen gegen Pell gibt. Der australische Kardinal war zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.