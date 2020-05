Kinder in Deutschland haben offenbar häufiger Karies an ihren bleibenden Zähnen als bisher angenommen. Das geht aus einer Studie der Barmer Krankenkasse hervor. Dem "Zahnreport" zufolge wurde bereits ein Drittel der Zwölfjährigen wegen Karies behandelt. Das seien rund 240.000 Kinder. Bislang wurde davon ausgegangen, dass Karies etwa jeden Fünften betrifft - und damit 100.000 Kinder weniger.

Viele Kinder haben laut des Reports bereits an den Milchzähnen Karies. Mehr als die Hälfte der Zehnjährigen – rund 400.000 Kinder in Deutschland – hatten demnach bereits eine entsprechende Zahnbehandlung. Kassenchef Straub nannte diese Zahlen "alarmierend". Wer schon im Milchgebiss Karies habe, werde sie häufig auch im bleibenden Gebiss haben. Lediglich 38 Prozent der Zehnjährigen machten demnach bislang noch keine Erfahrung mit Bohrer oder Zange.

Einer früheren Studie der Bundeszahnärztekammer zufolge geht der Kariesbefall bei Kindern in Deutschland insgesamt zurück. Es sei allerdings eine Polarisierung in der Gesellschaft festzustellen, erklärte Barmer-Chef Straub: "Wenige Kinder und Jugendliche haben besonders viel Karies." Bei den Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren haben demnach zehn Prozent einen Anteil von 70 bis 90 Prozent an den Gesamtleistungen.