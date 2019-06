In der Nacht zu Sonntag starb der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke. Wie die Ermittler nun bekannt gaben, wurde der 65-Jährige erschossen. Er starb demnach durch einen Schuss in den Kopf. Dieser sei von einer Kurzwaffe aus der Nähe abgefeuert worden, teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Kassel am Montag auf einer Pressekonferenz mit.

Angehörige hatten Lübcke in der Nacht zu Sonntag auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden, so die Staatsanwaltsanwaltschaft. Um 2.30 Uhr sei im Krankenhaus sein Tod festgestellt worden. Lübckes Haus liegt in dem 900-Einwohner-Dorf Wolfshagen-Istha. Einsatzkräfte der Polizei waren auch am Montag noch vor Ort, das Haus komplett abgesperrt.