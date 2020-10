Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, sagt, an den sächsischen Hochschulen gebe es noch viel zu tun, damit es mehr Frauen in der Wissenschaft an die Spitze schafften: "Die wissenschaftlichen Karrieren an Hochschulen entscheiden sich im Alter zwischen 30 und 40, also in der Familiengründungsphase." Nach wie vor seien Frauen durch Schwangerschaft, Elternzeit, aber auch durch die Kinderbetreuung insgesamt benachteiligt, was die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen betrifft. Vor allem die hohe Anzahl an befristeten Stellen stelle eine riesige Planungsunsicherheit für Frauen dar.