Dr. Stefan Gronemeyer vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung sieht noch einen zweiten Grund für hohe Dunkelziffern. Seiner Meinung nach brauche es nicht nur ein Melderegister für Behandlungsfehler zur Aufklärung, sondern auch zur Prävention: "Ich glaube, wir brauchen beides: Einerseits die Stellen, die wir jetzt schon haben, an die sich Patienten wenden können. Andererseits, und das haben wir noch nicht, ein Meldesystem, wo Ärztinnen und Ärzte aus der Versorgung heraus anonym melden können, wenn Fehler aufgetreten sind, damit man diese analysieren und in Zukunft vermeiden kann."

Prof. Dr. Patrick Michl, Facharzt für Innere Medizin am Uniklinikum in Halle hat für Patienten folgenden Tipp, um das Risiko vor einem Eingriff, so weit es geht, zu senken: "Wenn Sie sagen, ich möchte mir auch eine zweite Meinung anhören, dann tun Sie das! Da ist es auch sehr verkehrt, wenn man als Arzt eingeschnappt wäre. Das Zweite ist, wie oft wird ein Eingriff an einem bestimmten Ort gemacht. Es ist einfach Fakt, dass je häufiger ein Eingriff an einer bestimmten Einrichtung gemacht wird, desto eher sinkt die Komplikationsrate."