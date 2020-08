In die Zukunft blickend bedeute das: Das Virus werde nicht verschwinden. Es werde in verschiedenen Varianten weiter existieren. Der Mensch werde aber mehr und mehr immun dagegen, auch wenn es keine messbaren Antikörper gebe.

Kekulé nannte eine in seinen Augen zweite gute Nachricht: "Dass sich das Virus so schnell verändert, bedeutet, dass es unter einem erheblichen Selektionsdruck steht." Dieser entstehe durch Personen, die bereits immun seien. Allerdings schränkte er ein, bisher wisse man noch nicht, was diese Erkenntnis für Risikogruppen bedeute. Aber mit Blick auf die Gesamtbevölkerung habe er die Hoffnung, dass das Virus schneller an Gefährlichkeit abnehme als bisher erwartet worden sei.