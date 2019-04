Der Schauspieler Ken Kercheval, besser bekannt als Cliff Barnes aus der US-Fernsehserie "Dallas", ist am Ostersonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager der Deutschen Presse-Agentur.

Berühmt wurde Kercheval durch seine Rolle als der Öl-Tycoon Cliff Barnes in "Dallas", einer der Kultserien der 1980er-Jahre. Als Gegenspieler von J. R. Ewing, der von Larry Hagman gespielt wurde, war er in der Serie ewig unterlegen. Kercheval spielte in dem Familiendrama um Geld, Macht und Intrigen 14 Jahre lang ununterbrochen mit.