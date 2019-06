Rund 50 Klimaaktivisten haben ein Kreuzfahrtschiff am Auslaufen aus dem Kieler Hafen gehindert. Am Sonntagnachmittag kletterten sie auf einen Kran am Hafenbecken. Zudem fuhren sie mit Schlauchbooten vor dem Schiff und blockierten laut Polizei den Zugang zu den Pollern. Das Kreuzfahrtschiff konnte bis zum Abend den Hafen nicht verlassen.

Am Nachmittag hatte die Polizei mit der Räumung der Blockade begonnen. In einer Mitteilung heißt es, sie bemühe sich, eine Lösung der Situation herbeizuführen, ohne Leib und Leben von Demonstranten oder Beamten zu gefährden.

Die Gruppe "Smash Cruiseshit" erklärte, sie wolle mit der Aktion den Schadstoffausstoß des Kreuzfahrtschiffes "Zuiderdam" unterbrechen und auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen. "Bei Fahrten in die Arktis lagern sich Rußpartikel auf dem Eis ab, wodurch das Eis noch schneller schmilzt", schrieben die Aktivisten.

Am Samstag hatten in Venedig bereits Tausende Menschen gegen Kreuzfahrtschiffe demonstriert. Kommunalpolitiker betonten dort, die Ozeanriesen seien für die Bausubstanz gefährlich. Zudem bedrohten sie das sensible Ökosystem in der Lagune.