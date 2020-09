Auch in Mansfeld-Südharz gebe es nicht viele Kinderärzte – und der Altersdurchschnitt sei groß, beschreibt Kinderärztin Probst. "Das heißt, in den nächsten Jahren wird es da schon ein Problem geben."

Bürokratie und weniger Geld

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert daher schon lange von der Politik, sich um Nachwuchs zu kümmern und den Beruf attraktiver zu machen. Problematisch sei, dass Kinderärzte im Vergleich mit anderen Medizinern eher schlecht bezahlt würden.

Vor allem für längere Sprechzeiten bei Kassenpatienten werden zu geringe Honorare gezahlt, sagt Stephanus Klink. Außerdem brauche es mehr Medizinstudienplätze und weniger Bürokratie.

"Verfehlte Bedarfsplanung"

Auch Roland Achtzehn vom Kinderärzte-Verband Sachsen-Anhalt warnt, wegen des hohen Alters vieler Ärzte drohe der Engpass bald noch größer zu werden, auch in den Städten: "Zum Beispiel ist die Versorgungssituation in der Stadt Magdeburg für den kinderärztlichen Notdienst schon unzureichend – und Kollegen aus dem Bördekreis haben sich bereit erklärt, am Notdienstsystem teilzunehmen, um die Versorgung dort zu verbessern."

Von einer verfehlten Bedarfsplanung spricht der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Die bekommen am Ende die Kinder und Eltern zu spüren, sagt Nina Ohlmeier vom Deutschen Kinderhilfswerk. Wie sehr, das hat das Kinderhilfswerk repräsentativ bei Eltern erfragt: Rund die Hälfte der Befragten in ländlichen Regionen gab in der Umfrage an, in der Nähe keinen Kinderarzt zu haben.

Die UN-Kinderrechts-Konvention sagt eben auch, dass Kindern ein Zugang zu Gesundheitsdiensten garantiert werden muss. Das ist eine Verpflichtung, die Deutschland hat. Nina Ohlmeier Deutsches Kinderhilfswerk

Corona-Ansturm erwartet