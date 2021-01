"Entführungen sind das Schlimmste, was die Grausamkeit betrifft und das Größte, was die intellektuellen Anforderungen an den oder an die Täter stellt", sagt der Polizeipsychologe und Profiler Adolf Gallwitz. Es gibt unter Entführern nur selten Ersttäter, sie sind zwischen 35 und 55 Jahren alt und kommen in der Regel aus der Region ihrer Entführungsopfer, so Professor Gallwitz.