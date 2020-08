Dass die Arbeit wichtig ist, verraten die Zahlen: In den vergangenen drei Jahren hat es in Sachsen und Sachsen-Anhalt je um die 60 Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch und -misshandlung in Einrichtungen für Kinder bis zum Schulalter gegeben. Das teilte die Kriminalpolizei auf Anfrage von MDR AKTUELL mit. Zahlen aus Thüringen waren nicht zu bekommen. Die gute Nachricht: Die Fälle sind in Sachsen leicht, in Sachsen-Anhalt stark rückläufig.