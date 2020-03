Wo ist mein Kind? Dieser Frage ist der Medizinhistoriker Florian Steger nachgegangen. Etwa 200 Frauen hat er dafür getroffen. Sie haben ihm von Unstimmigkeiten erzählt, die während oder nach ihrer Schwangerschaft aufgetreten sind. Die Mütter dieser Kinder haben meistens in den 1970 und 80er Jahren in der DDR ihr Kind entbunden. In Stegers Studie tauchen sie als Zeitzeuginnen auf. Da ist zum Beispiel diese Erzählung einer Frau, die ihr Kind kurz nach der Geburt gesehen hat, danach nie wieder: