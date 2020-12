Doch in der Praxis wird so gut wie nie der Umgang ausgesetzt oder gar verwehrt. Denn die Gewalt muss bewiesen werden und auch, inwieweit das Kind durch die Gewalt gegen die Mutter und den weiteren Umgang Schaden nimmt. Das sei jedoch ein Problem, sagt Anwältin Nadine Maiwald.

Denn in der Regel streite der Täter gegenüber dem Jugendamt die Gewalt ab und werfe der Frau vor, dass sie ihn nur die Kinder wegnehmen wolle, berichtet die Anwältin. "Dann bleibt der Frau eigentlich nur noch, zum Anwalt zu gehen und zu gucken, was hat man. Gab es Strafanzeigen, gab es Strafverfahren, gibt es Verurteilungen, gibt es ärztliche Atteste? Was ist mit den Kindern? Und so weiter."