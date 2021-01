Notbetreuung im Kindergarten, die Nerven liegen blank, nicht nur bei den Eltern, sondern auch zunehmend bei den Erzieherinnen und Erziehern. Die Hygiene-Regeln und Schutzmaßnahmen ließen sich in den Kindergärten kaum umsetzen, sagt Martin Zeidler, Leiter der "Marktspatzen", die älteste Kita in Halle.

Eltern ignorieren Maskenpflicht

Martin Zeidler erklärt: "Ein Stück weit ist eigentlich der einzige Schutz, den wir haben, das Verständnis der Eltern. Wenn die Eltern sagen, sie lassen ihr Kind jetzt doch noch zwei Tage zu Hause und ermöglichen irgendwie sich abzuwechseln, oder sie arbeiten am Abend. Ansonsten endet eigentlich der Schutz bei uns an der Haustür."

Drinnen könne man noch lüften, doch Abstand halten und Maske tragen sei gerade mit kleinen Kindern unter drei Jahren kaum machbar, etwa wenn man singen wolle, so Kita-Leiter Zeidler.

Darüber hinaus berichten die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen-Anhalt und die Diakonie Sachsen davon, dass selbst Eltern teilweise die Maskenpflicht in Kindergärten ignorieren. Was die Betreuer zusätzlich gefährdet. Dabei sollte der Lockdown eigentlich die Kontakte reduzieren und die Notbetreuung die Kitas entlasten. In der Praxis geht das nur bedingt auf.

Auslastung von 50 Prozent

Martin Zeidler sagt: "Die Spanne der systemrelevanten Berufe ist einfach so weit und es betrifft ja auch nur einen Elternteil. Also bei uns können 85 Prozent aller Eltern ihre Kinder eigentlich bringen und wir sind bei einer täglichen Auslastung von ungefähr 50 Prozent."

Die Eltern der Kita Marktspatzen in Halle sind offenbar verständnisvoll, das sei aber nicht immer der Fall, sagt Frank Wolters von der GEW Sachsen-Anhalt. Ihm berichten die Erzieherinnen und Erzieher auch von Kindergärten, die bis zu 80 Prozent ausgelastet sind: "Was uns vermittelt wird, ist, dass es vermehrt auch Eltern gibt, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten und trotzdem ihre Kinder bringen können", so Wolters.

Die Notbetreuung muss strenger umgesetzt werden, diese Forderung hört Petra Altmann immer wieder. Sie leitet bei einem freien Träger, der Halleschen Jugendwerkstatt, den Bereich Horte und Kitas. Während der Pandemie seien die Erzieher nicht nur zur Schnittstelle zwischen Familie und den Einrichtungen geworden, sondern auch der verlängerte Arm des Gesundheitsamtes, sagt Altmann.

Besonders deutlich wurde das, als sie in drei von ihren Einrichtungen Covid-19-Fälle hatten: "In dem Fall würde ich sagen, ist es schon so, dass man von der Kita heraus auch viel steuert, was sonst möglicherweise das Gesundheitsamt macht", erklärt Altmann.

Gleichstellung mit Lehrern gefordert

Als nahezu einzige Berufsgruppe sehen sich die Erzieherinnen und Erzieher dem Risiko schutzlos ausgesetzt, berichtet Inga Blickwede, Kita-Referentin der Diakonie Sachsen. Sie wünschen sich den gleichen Schutz wie Lehrer. Das heißt: "Testungen, Bereitstellung von Masken, Gesundheitsschutz. Es gibt immer noch keine Gleichstellung von Schule und der Bildungseinrichtung Kita", kritisiert Blickwede.

Anfang Januar hatte das Land Sachsen-Anhalt einmalig 40.000 Schnelltests an Erzieherinnen und Lehrkräfte verteilt. Die Kita-Pädagogen fordern jedoch eine langfristige Teststrategie mit wochenweisen Schnelltests sowie einen schnelleren Zugang zu Impfungen. Bislang stehen sie auf der Prioritätenliste des Bundesgesundheitsministeriums auf Platz drei.