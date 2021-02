Schule und Corona Sachsen-Anhalt: Schüler fordern, Klassenarbeiten auszusetzen

Stifte raus, Klassenarbeit. Das wäre nach Wochen im Homeschooling-Modus wahrlich keine schöne Begrüßung in der Schule. Daher wird in Schleswig-Holstein gerade diskutiert, in diesem "Lockdown-Schuljahr" weniger Arbeiten und Tests schreiben zu lassen. Rheinland-Pfalz ist da schon ein Schritt weiter. Dort müssen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn im zweiten Halbjahr jetzt nur noch mindestens eine benotete Arbeit abliefern.