Labor im Universitätsklinikum Tübingen Bildrechte: dpa

Alle Arzneimittel, die in Deutschland vermarktet werden sollen, benötigen eine nationale Zulassung oder die Zulassung durch die Europäische Kommission. Die nationalen Behörden für die Erteilung von Zulassungen für Humanarzneimittel sind in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.



Europäische Zulassungen, die nach Aussage von Institutschef Kremsner für den möglichen Impfstoff in Frage kommen würden, werden durch die Europäische Arzneimittelagentur European Medicines Agency in Amsterdam koordiniert.



Kremsner geht davon aus, dass eine mögliche vorläufige Zulassung in diesem Fall nicht so lange dauern würde wie sonst, wo man mit fünf Jahren rechnen müsse.